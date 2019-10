Menschen aus Auto geschleudert und lebensgefährlich verletzt

Wolfsburg. Zwei junge Menschen sind in Wolfsburg bei einem Unfall aus ihrem Auto geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren der 26 Jahre alte Mann und die 23 Jahre alte Frau offenbar nicht angeschnallt. Am frühen Morgen geriet das Auto aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, krachte gegen eine Leitplanke und überschlug sich schließlich mehrfach. Die beiden Autoinsassen wurden dabei hinausgeschleudert und mussten im Krankenhaus behandelt werden.