Tiere im Zoo Hannover feiern Halloween mit Kürbis-Leckereien

Hannover. Im Zoo Hannover feiern auch die Tiere Halloween - mit lecker gefüllten Kürbissen. Die Erdmännchen wurden am Donnerstag mit Mehlwürmern im orangen Kürbismantel verwöhnt, die Eisbären freuten sich über eine Fisch- und Obstfüllung mit Soße aus Lebertran. "Als erstes haben sie aber den Salat gefressen, auf dem die Kürbisse gebettet waren", berichtete Zoo-Sprecherin Simone Hagenmeyer.

Überrascht wurde auch der Tigernachwuchs des Zoos: Für die kleinen Raubtiere gab es den Kürbis zum Knabbern und Spielen, aber noch ohne Füllung. Vor den gruselig grinsenden Gesichtern der Kürbisse hatten die Tiere beim Naschen keine Angst.

Mutige Kinder können in den nächsten Tagen Grusel-Führungen im Zoo machen. Das warme, sonnige Herbstwetter habe in den vergangenen Wochen viele Gäste angelockt, sagte die Sprecherin. Am 29. November startet wieder der Winter-Zoo mit Schlittschuhbahn, Karussells und Wintermarkt.