Messerangriff auf Rastplatz: Ermittlungen

Bad Bentheim. Nach einem Messersangriff gegen einen Mann auf einer Autobahnraststätte bei Bad Bentheim ermittelt die Staatsanwaltschaft offiziell wegen versuchter Tötung. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Osnabrück am Donnerstag mit. Das 18 Jahre alte Opfer war am Dienstagabend auf dem Rastplatz Waldseite-Süd an der A30 (Amsterdam-Hannover) gefunden worden.

Er gab an, ein unbekannter Mann habe ihn mit einem Messer bedroht und Bargeld verlangt. Dann habe der Täter zugestochen und sei geflohen. Der 18-Jährige konnte noch selber einen Notruf absetzen. Er wurde mit Verletzungen in der Brust in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Die Tatwaffe werde auf Spuren untersucht, teilte die Staatsanwaltschaft mit.