Großbrand in Stadthagen zerstört vier Lagerhallen

Stadthagen. Ein Großbrand in Stadthagen (Kreis Schaumburg) hat in der Nacht zum Donnerstag vier mit gepresstem Müll gefüllte große Lagerhallen zerstört. Nach Angaben der Polizei hatten rund 300 Einsatzkräfte die Flammen am Morgen weitestgehend unter Kontrolle. Der Brand sei aber noch nicht gelöscht, sagte ein Sprecher. Das Feuer war am Mittwoch in den Lagerhallen auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens am Stadtrand von Stadthagen ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar. Auch zur Schadenshöhe gab es noch keine Angaben. In den Hallen war nach Angaben des Polizeisprechers unter anderem Papier gelagert. Verletzt wurde niemand.