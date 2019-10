VfL Wolfsburg will in Gent weiter ungeschlagen bleiben

Gent. Der VfL Wolfsburg will in der Europa League mit dem ersten Auswärtssieg einen großen Schritt in Richtung Einzug in die Zwischenrunde machen. Die in dieser Saison in allen Wettbewerben noch ungeschlagenen Niedersachsen treten heute um 18.55 Uhr beim belgischen Erstligisten KAA Gent an. Bislang haben die VfL-Fußballer international einen Sieg und ein Remis verbucht und führen die Gruppe I damit vor den Belgiern an. 2016 trafen beide Clubs schon einmal aufeinander. Damals gewannen die Wolfsburger in der Champions League im Achtelfinale beide Partien und kamen weiter.