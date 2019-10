Wolfsburg im Europa-League-Spiel in Gent ohne Felix Klaus

Gent. Der VfL Wolfsburg muss im Europa-League-Spiel beim belgischen Erstligisten KAA Gent auf Felix Klaus verzichten. Der Mittelfeldspieler blieb krankheitsbedingt direkt in Wolfsburg. VfL-Coach Oliver Glasner ließ am Mittwochabend noch offen, ob er seine zuletzt erfolgreiche Mannschaft am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) in der Ghelamco Arena von Gent umstellen wird. Angesichts von vier Spielen in den kommenden neun Tagen sagte der Österreicher: "Wir werden schon schauen, wie wir dem einen oder anderen Spieler eine Pause geben können. Mal sehen, ob wir das morgen schon machen oder erst am Sonntag gegen Augsburg."

Wolfsburg und Gent führen die Gruppe I mit jeweils vier Punkten an. "Es wird eine harte Nuss, die es zu knacken gilt", sagte Glasner. 2016 setzten sich die Niedersachsen im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in Gent mit 3:2 durch und kamen weiter. "Wenn das Ergebnis so wie vor drei Jahren ist, dann kann ich sehr gut damit leben", sagte der VfL-Coach.