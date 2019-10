Kokain im Wert von fast 4000 Euro in Unterhose geschmuggelt

Bad Bentheim. In seiner Unterhose hat ein 27-Jähriger Kokain im Wert von 3900 Euro aus den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt. Doch er kam nicht weit: Zollbeamte erwischten den Mann bei einer Kontrolle auf der Autobahn 30 (Amsterdam-Hannover) bei Bad Bentheim, wie das Hauptzollamt Osnabrück am Mittwoch mitteilte. Der Mann gab an, auf dem Weg von seiner Freundin in Amsterdam zurück nach Schweden zu sein. Die misstrauischen Beamten entschlossen sich zu einer intensiven Kontrolle und fanden beim Abtasten in der Unterhose des Mannes eine Plastiktüte, in die 54 Gramm Koks eingewickelt waren. Der junge Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.