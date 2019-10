Bonn/Berne. Bei der teuren Sanierung des Marineschulschiffs "Gorch Fock" warten mehrere Werften dringend auf einen Beschluss des Bundeskartellamts. Bis Ende Oktober muss die Behörde entscheiden, ob sie Bedenken hat gegen einen Verkauf der insolventen Elsflether Werft, des Generalunternehmers bei der Sanierung, an die Lürssen-Werft in Bremen. Lürssen habe am 30. September einen Antrag auf Prüfung der Übernahme gestellt, damit laufe die Frist für eine Stellungnahme bis 30. Oktober, sagte ein Sprecher des Kartellamtes am Mittwoch in Bonn.

Die Generalüberholung des Dreimastseglers hat sich seit 2015 zum Debakel für die Bundeswehr wie für die Elsflether Werft entwickelt. Die Kosten sind von geplant 10 Millionen Euro auf mittlerweile 135 Millionen Euro gestiegen. Eine neue Führung der Elsflether Werft wie auch die Justiz suchen nach Millionen Euro, die unter der früheren Werftleitung verschwunden sind. Im Herbst 2020 soll die Marine das Schiff zurückbekommen, auf dem sie ihre Offiziersanwärter ausbildet.

Derzeit liegt die "Gorch Fock" auf der Fassmer-Werft in Berne. In den den vergangenen Monaten sind im Rumpf Leitungen gezogen worden. Auch Fassmer ist ein aussichtsreicher Bieter um die insolvente Elsflether Werft. Diese sucht dringend einen Investor, äußert sich aber bedeckt zu dem Bieterwettbewerb. "Wir verhandeln mit mehreren renommierten Investoren", sagte ein Werftsprecher auf Anfrage. "Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen."

Alle drei Werften liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt an der Unterweser. Bei einem Zuschlag für Lürssen müsste die "Gorch Fock" auf die andere Weserseite geschleppt werden. Lürssen würde in die Verpflichtung eintreten, den Traditionssegler 2020 generalüberholt wieder der Marine zu übergeben.

Zulieferer für die "Gorch Fock" bestehen bei der insolventen Firma auf Vorkasse. Die Verzögerung mache aber nur wenige Wochen aus, die wieder aufgeholt werden könnten, sagte der Sprecher der Elsflether Werft.

Sollte das Kartellamt einen Verkauf an Lürssen nicht durchwinken, sondern über mehrere Monate vertieft prüfen, würde sich die Lage nach Einschätzungen in der Branche erneut ändern. Die Werften Lürssen und Fassmer äußerten sich auf Anfrage nicht zum Stand des Verfahrens. Lürssen ist auf Marineschiffe und Großjachten spezialisiert und hat sieben Standorte in ganz Norddeutschland.