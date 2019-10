Zwei Kinder bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Bremerhaven/Wolfenbüttel. Zwei Kinder sind bei Verkehrsunfällen in Bremerhaven und Wolfenbüttel schwer verletzt worden. In beiden Fällen besteht aber keine Lebensgefahr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In Bremerhaven überquerte ein Neunjähriger am Dienstagabend eine Straße bei Rot. Eine 27-Jährige erwischte das Kind dabei mit ihrem Auto. Der Junge schlug mit dem Kopf auf die Motorhaube und wurde durch die Luft geschleudert. Er kam in ein Krankenhaus. Am frühen Mittwochmorgen erfasste zudem eine 24-jährige Fahrerin in Wolfenbüttel einen 13-Jährigen, der eine Straße überquerte, mit ihrem Wagen. Der Junge wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Die 24-Jährige erlitt einen Schock. Die beiden mussten ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.