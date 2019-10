Landtag warnt in einem Appell vor Antisemitismus

Hannover. Nach der Attacke von Halle haben Abgeordnete aller Fraktionen im niedersächsischen Landtag zum Kampf gegen Antisemitismus aufgerufen. Die meisten Angriffe auf Juden hätten einen rechtsextremen Hintergrund, und es sei beschämend, dass jüdische Bürger sich in Deutschland nicht sicher fühlen könnten, sagte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) am Mittwoch. Einstimmig stimmten sämtliche Abgeordnete für einen Appell von SPD, CDU, Grünen und FDP, in dem auch rechtsextreme und israelfeindliche Kampagnen als Gründe für das Entstehen von Antisemitismus benannt werden. Ein separater AfD-Aufruf gegen Antisemitismus fand keine Mehrheit.