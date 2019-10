Osako und Toprak wieder im Mannschaftstraining bei Werder

Bremen. Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat wieder mehr Aufstellungs-Optionen. In Offensivmann Yuya Osako und Verteidiger Ömer Toprak kehrten zwei wichtige Spieler nach ihren Verletzungen am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining bei den Norddeutschen zurück.

Osako hatte sich beim 2:1-Auswärtssieg der Bremer bei Union Berlin Mitte September am Oberschenkel verletzt und kann am kommenden Samstag bei Bayer Leverkusen laut Kohfeldt auf einen "Teileinsatz" hoffen. Der 30 Jahre alte Toprak hatte zuletzt mit Wadenproblemen zu kämpfen gehabt. Kapitän Niklas Moisander, der in der vergangenen Woche wieder ins Training eingestiegen war, absolvierte am Dienstag eine individuelle Einheit.