Delmenhorst. Bei einem Zusammenstoß mit einem Zug der Nordwestbahn ist ein 43 Jahre alter Fahrradfahrer am Montagabend in Delmenhorst getötet worden. Wie die Polizei berichtete, kam es zu dem Unfall, als der Mann gegen 18:28 Uhr den Bahnübergang in Ganderkesee-Schierbrok überquerte, obwohl die Halbschranken geschlossen waren.

Er soll seinen Blick nach unten auf sein Handy gerichtet und so den herannahenden Zug übersehen haben. Der Zug Richtung Oldenburg erfasste ihn und verletzte ihn tödlich. Der Lokführer stand unter Schock. Viele Bahnreisende strandeten am Delmenhorster Bahnhof. Die Bahnstrecke wurde in beide Richtungen gesperrt, ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Gegen 22.45 Uhr wurde die Strecke nach der Unfallaufnahme wieder freigegeben.