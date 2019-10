21-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Neustadt am Rübenberge. Ein 21-Jähriger ist bei einem Unfall nahe Dachtmissen (Region Hannover) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und noch am Unfallort gestorben. Der junge Mann sei am Montag nach ersten Ermittlungen auf nasser Fahrbahn zunächst nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen geraten, sagte ein Polizeisprecher. Dann schleuderte der Wagen über die Straße und prallte im linken Grünstreifen seitlich gegen den Baum. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 21-Jährigen feststellen. Die Landesstraße 311 wurde nach dem Unfall für gut zwei Stunden voll gesperrt.