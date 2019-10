Diebe knacken 21 Spinde in Sauna-Umkleide

Bad Bentheim. Diebe haben im Saunabereich eines Schwimmbads in Bad Bentheim 21 Spinde aufgebrochen. Die Täter erbeuteten am Samstag eine hochwertige Armbanduhr und Bargeld aus der Herrenumkleide, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.