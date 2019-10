Niedersachsen-Duell: Hannover empfängt Osnabrück

Hannover. Mehr als 18 Jahre haben Hannover 96 und der VfL Osnabrück im bezahlten Fußball nicht mehr gegeneinander gespielt. Heute kommt es in der HDI Arena wieder zu einem Zweitliga-Duell zwischen beiden niedersächsischen Traditionsclubs. Bundesliga-Absteiger Hannover will endlich sein erstes Heimspiel in dieser Saison gewinnen, der Zweitliga-Aufsteiger Osnabrück dagegen seine kleine Formkrise beenden. Aus den vergangenen vier Spielen holte der VfL nur einen Punkt. Zuletzt trennten sich beide Vereine im Februar 2001 mit 1:1. Diesmal werden rund 37 000 Zuschauer erwartet.