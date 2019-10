58-jähriger Autofahrer fährt gegen Baum und stirbt

Kirchlinteln. Ein 58 Jahre alter Mann ist im Landkreis Verden mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und gestorben. Aus noch ungeklärter Ursache sei der Mann in Kirchlinteln auf gerader Strecke nach links von der Landstraße abgekommen, über die Gegenfahrbahn gefahren und frontal gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Notarzt konnte nach dem Unfall am Freitagabend nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Nach ersten Ermittlungen vermutet die Polizei gesundheitliche Gründe als Unfallursache.