Duo soll für 18 Einbrüche verantwortlich sein

Cloppenburg. Nach der Festnahme von zwei mutmaßlichen Einbrechern hat die Polizei inzwischen 18 Taten ermittelt, die auf das Konto der beiden Männer gehen sollen. Wie die Polizei in Cloppenburg am Freitag mitteilte, schlugen die 41 und 25 Jahre alten Männer unter anderem in Friesoythe, Löningen, Damme, Lohne, Garrel, Visselhövede und Hemmoor zu, aber auch in Hessen und NRW. Bei ihrer Festnahme am 24. September an der Autobahn 1 bei Holdorf kamen sie gerade von einer Einbruchstour in den Kreisen Osnabrück und Steinfurt (NRW) zurück, wo sie in Georgsmarienhütte, Bad Iburg und Lienen Wohnungen geknackt hatten. Beide Männer sitzen bereits in Untersuchungshaft.

In ihrem Auto und in ihrem Unterschlupf in Bremen fand die Polizei zahlreiches Diebesgut, das aber noch nicht vollständig zugeordnet werden konnte. Dabei handelt es sich um Schmuck, Armbanduhren, Silberbesteck, eine Münzsammlung und andere Wertgegenstände. Auf der Internetseite der Polizeidirektion Oldenburg können Einbruchsopfer nachschauen, ob ihr gestohlener Besitz unter den sichergestellten Dingen ist.