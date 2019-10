Städtebund: Brötchen-Urteil erhöht Lebensqualität

Hannover. Wer sonntags Brötchen essen will, muss sich künftig morgens nicht mehr beeilen - eine gute Entscheidung, findet der niedersächsische Städte- und Gemeindebund. "Wir begrüßen es sehr, dass auch die Bäckereien nun die Möglichkeit bekommen, Brötchen und Brot an Sonntagen länger zu verkaufen", sagte der Sprecher des Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek, am Freitag in Hannover. "Dies verbessert die Lebensqualität in unseren Orten und führt damit auch zu mehr Zufriedenheit bei der Bevölkerung."

Der Bundesgerichtshof hatte am Donnerstag entschieden, dass Bäckereien sonntags auch außerhalb der vorgeschriebenen Öffnungszeiten Brötchen verkaufen dürfen - allerdings nur in Filialen, in denen der Thekenverkauf mit einem Café kombiniert ist.

Bisher war der Sonntagsverkauf von Brötchen in Niedersachsen auch für Bäckereien mit Café seit diesem Jahr auf fünf Stunden beschränkt, zuvor war der Verkauf sogar nur drei Stunden lang erlaubt.