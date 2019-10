Abgesagter Aus- und Neubau der LKA-Zentrale startet nun 2020

Hannover. Der wegen hoher Baukosten zunächst abgesagte Aus- und Neubau des Landeskriminalamtes (LKA) in Hannover soll nach einer Neukonzeptionierung im kommenden Jahr beginnen. Insgesamt stehen 130 Millionen Euro für das seit Jahren geplante Projekt bereit, wie das Finanzministerium in Hannover am Donnerstag mitteilte. Vorgesehen sind eine umfassende Sanierung der Gebäude am bisherigen zentralen Standort sowie die Errichtung einzelner Neubauten. Dabei sollen die Sanierungs- und Neubaumaßnahmen in Einzelprojekte aufgeteilt werden, um schneller Aufträge an Bauunternehmen vergeben zu können.

Der Neubau des Kriminaltechnischen Institutes wird nicht vor 2022 beginnen. Ursprünglich war das Ziel, alle 1100 LKA-Mitarbeiter in einer Zentrale unterzubringen. Weil es wegen der aktuellen Marktlage und hoher Baupreise keine wirtschaftlichen Angebote gegeben hatte, war das ursprüngliche Vergabeverfahren im Mai aufgehoben worden. LKA-Präsident Friedo de Vries sagte nun: "Für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünsche ich mir eine schnelle Verbesserung der Unterbringungssituation." Da die Neubauten auch wegen der technischen Anforderungen einen hohen zeitlichen Vorlauf benötigten, sei es wichtig, dass die Sanierungsarbeiten an den anderen Gebäuden schnellstmöglich beginnen.

Pläne für einen LKA-Neubau gab es bereits vor zehn Jahren - der Baustart wurde immer wieder verschoben.