Verfassungsschutz bittet um Mithilfe im Kampf gegen Rechts

Bremens Verfassungsschutzchef Dierk Schittkowski will die Öffentlichkeit stärker für die zunehmenden Gefahren durch den Rechtsextremismus sensibilisieren. Dazu bittet er die Bremerinnen und Bremer konkret um Mitarbeit. "Um einer weiteren Radikalisierung von Extremisten frühzeitig entgegenzutreten, brauchen wir die Zivilgesellschaft an unserer Seite", erklärte Schittkowski, der seine Vorstellungen heute in einer Pressekonferenz präzisieren will. Er empfiehlt die Mitarbeiter des Verfassungsschutzs als Ratgeber und Sachverständige, um auffällige Verhaltensweisen oder Äußerungen von Personen besser einzuordnen.