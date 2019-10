Nagelsmann von Wolfsburg beeindruckt

Leipzig. Nach zwei sieglosen Spielen will Fußball-Bundesligist RB Leipzig gegen die Überraschungsmannschaft VfL Wolfsburg zurück in die Erfolgsspur. Dabei gilt der VfL, der unter dem neuen Trainer Oliver Glasner auf Platz zwei steht, keinesfalls als Außenseiter und beeindruckt sogar RB-Coach Julian Nagelsmann. "Wolfsburg sieht man den RB-Stil schon, sie verteidigen sehr mutig, haben eine pro-aktive Spielweise", sagte der 32-Jährige vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Während Nagelsmann in der Länderspielpause auf 15 Spieler verzichten musste und kaum trainieren ließ, war die Situation in Wolfsburg anders. Dort waren nur fünf Profis abgestellt worden. "Wolfsburg konnte sich spezifisch auf uns vorbereiten, aber ich habe keine großen Bedenken, dass wir nicht ins Spiel finden werden", sagte Nagelsmann und bescheinigte Glasner Top-Arbeit: "Punktemäßig spielen sie eine sehr gute Saison. Es ist ein klarer Spielstil, eine klare Struktur zu erkennen. Es ist eine Mannschaft, die nicht mit Topstars gespickt ist, aber eine sehr gute Mentalität und Homogenität hat. Die feuern gut rein."