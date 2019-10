Polizei stoppt Autofahrer mit Joint hinter dem Lenkrad

Rotenburg. Mit einem Joint in der Hand ist ein Autofahrer unterwegs gewesen, als er von der Polizei in Rotenburg gestoppt wurde. Schon beim Herausgeben von Führerschein und Fahrzeugschein konnten die Beamten am Dienstagabend intensiven Cannabisgeruch durch das geöffnete Fenster wahrnehmen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als der 27-Jährige aufgefordert wurde, seine Fahrertür zu öffnen, verstärkte sich der Geruch noch. Den frisch verglommenen Joint hatte der junge Mann inzwischen in den Fußraum fallen lassen. Im Gespräch mit den Beamten räumte er ein, schon am Nachmittag gekifft zu haben. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe abgenommen.