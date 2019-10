Pendlerzahlen steigen wegen teurer Mieten

Hannover/Bremen. Die Zahl der Berufspendler ist in vielen Regionen Niedersachsens und in Bremen nach einer amtlichen Auswertung angestiegen. Eine Hauptursache sieht die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt im Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Viele Menschen könnten sich hohe Mieten und Immobilienpreise gerade dort nicht leisten, wo in den vergangenen Jahren viele Jobs entstanden seien. Nötig seien eine Wende in der Wohnungsbaupolitik und Investitionen in der Verkehrsinfrastruktur, sagte eine Sprecherin der IG Bau am Dienstag in Hannover. 2018 kamen beispielsweise rund 305 000 Menschen zum Arbeiten regelmäßig in die Region Hannover, das waren 18 Prozent mehr als noch im Jahr 2000.