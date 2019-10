Feuchter Herbst lässt Pilze sprießen

Hannover. Nach den Regentagen der vergangenen Wochen können Pilzesammler in Niedersachsen und Bremen wieder auf volle Körbe hoffen. "Hallimasch gibt es derzeit jede Menge", sagte der Pilzsachverständige Lukas Larbig aus Hannover. Auch die Stockschwämmchen sprießen nach Angaben des Pilzexperten derzeit reichlich auf Wiesen und in Wäldern. Einige beliebte Speisepilzarten - darunter Pfifferlinge und Steinpilze - gebe es in diesem Herbst dagegen kaum.

"Das hängt mit der Trockenheit der vergangenen zwei Jahre zusammen", erläuterte Larbig. "Die Wälder leiden und ihre Fotosynthesefähigkeit auch." Die Bäume produzierten so weniger Zucker, den Pilzen fehle die Nahrungsgrundlage. Nach Einschätzung des Sachverständigen nimmt das Interesse der Menschen im Land an Naturthemen zu: "Ich habe den Eindruck, dass gerade auch jüngere Leute wieder häufiger Speisepilze sammeln gehen."