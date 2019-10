Honigbienen zu vermieten: Ehrung für Start-up

Hannover/Berlin. Ein Unternehmen, das Honigbienenvölker vermietet, wird für seinen umweltfreundlichen Ansatz ausgezeichnet. Das Konzept von Bee-Rent aus Ganderkesee bei Bremen helfe, das Bienensterben zu verringern, hieß es am Montag zur Begründung, warum der mit 5000 Euro dotierte Sonderpreis für Social Entrepreneurship im Wettbewerb KfW Award Gründen an das 2015 von Dieter Schimanski gegründete Unternehmen geht. Bee-Rent verleihe die Bienenvölker für jeweils mindestens zwei Jahre an Unternehmen und Privatpersonen und kümmere sich am Standort um die Pflege. Damit werde es den Kunden leicht gemacht, sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu engagieren, teilte die Förderbank KfW in Berlin mit.

Neben dem Sonderpreis wird pro Bundesland ein Start-up ausgezeichnet und mit 1000 Euro Preisgeld unterstützt. In Niedersachsen setzte sich das Biotechnologie-Unternehmen SeedForward aus Quakenbrück durch, das ökologische Substanzen für den Agrarbereich entwickelt. Für Bremen wird der TV- und Online-Produzent Sendefähig gewürdigt.

Die Preisverleihung findet am Donnerstag in Berlin im Bundeswirtschaftsministerium statt. Die Veranstaltung bildet zudem den Auftakt für die Deutschen Gründer- und Unternehmertage.