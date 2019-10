Unbekannte zünden Kranz vor jüdischer Gedenktafel an

Gehrden. Unbekannte haben einen Trauerkranz in der Fußgängerzone in Gehrden in der Region Hannover angezündet, der vor einer jüdischen Gedenktafel lag. Verbrannt seien dabei Teile des Kranzes und ein Zettel, auf dem Solidaritätsbekundungen mit allen Menschen jüdischen Glaubens standen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Tat ereignete sich demnach zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen. Der Kranz sei kurz nach den tödlichen Angriffen vor einer Synagoge und einem Döner-Imbiss in Halle/Saale dort hingelegt worden. Die Polizei ermittelt nun.