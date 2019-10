Schüsse vom Balkon lösen Großeinsatz in Bremen aus

Bremen. Ein Mann hat in der Nacht zum Sonntag in Bremen mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgefeuert und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der 32-Jährige habe von seinem Balkon aus mehrfach in die Luft geschossen, sagte eine Polizeisprecherin. Mehrere Anwohner wählten daraufhin den Notruf. Mit einem Großaufgebot umstellte die Polizei die Wohnung des Mannes. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den Mann schließlich ohne Gegenwehr fest. In seiner Wohnung fanden die Beamten zwei Schreckschusspistolen samt Munition. Gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.