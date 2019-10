Wolfsburg: Ein Verletzter bei Feuer in Obdachlosenunterkunft

Wolfsburg. Bei einem Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in Wolfsburg ist am Sonntag ein Mensch leicht verletzt worden. Der 26-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Das Feuer war aus bisher ungeklärten Gründen im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Zwölf Bewohner konnten ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen, die restlichen zwei mussten von der Feuerwehr über eine Leiter gerettet werden. Alle sechs Wohnungen sind bis auf weiteres unbewohnbar. Die Bewohner wurden in Notunterkünften untergebracht. Die Schadenshöhe war laut Polizei noch unklar.