Hildesheimer Bischof wird Vorsitzender von "Justitia et Pax"

Hildesheim. Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer ist neuer Vorsitzender der katholischen Kommission "Justitia et Pax", die sich vor allem mit Entwicklungs- und Menschenrechtsfragen beschäftigt. Wilmer sei zum neuen Vorsitzenden gewählt worden, teilten die Kommission und die Bischöfliche Pressestelle Hildesheim am Samstag mit. Der langjährige Vorsitzende der Kommission, Bischof Stephan Ackermann aus Trier, stand aufgrund anderer Verpflichtungen für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung, hieß es zur Begründung.

Inhaltlich will sich die Kommission, die sich selbst als runder Tisch der katholischen Einrichtungen und Organisationen versteht, künftig etwa mit nachhaltiger Entwicklung und Klimagerechtigkeit sowie menschenwürdiger Arbeit beschäftigen. Ein thematischer Schwerpunkt soll auch Organisierte Kriminalität und die Aufarbeitung des kolonialen Erbes werden.

Der 58 Jahre alte Geistliche ist seit dem 1. September vergangenen Jahres Bischof in Hildesheim. Zuvor war Wilmer drei Jahre lang Generaloberer der weltweiten Ordensgemeinschaft der Herz-Jesu-Priester in Rom. Das Bistum Hildesheim im überwiegend protestantischen Norden ist flächenmäßig das drittgrößte in Deutschland. In den 119 Pfarrgemeinden gibt es rund 593 000 Katholiken.