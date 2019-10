Nicht schmerzfrei: Zeitpunkt von Moisander-Comeback ungewiss

Bremen. Eine Rückkehr von Werder Bremens derzeit verletzem Kapitän Niklas Moisander auf den Fußballplatz ist derzeit nicht absehbar. "Niklas ist nicht schmerzfrei. Es ist schwierig, ihn so ins Laufen zu bekommen", beschrieb Bremens Trainer Florian Kohfeldt die aktuelle Situation des 34 Jahre alten finnischen Abwehrspielers bereits am Donnerstag. "Die Situation ist unsicher. Wir dürfen nichts Unvernünftiges machen", sagte Kohfeldt. Moisander hatte sich Mitte September eine Muskelverletzung zugezogen und spielte in der Bundesliga zuletzt am dritten Spieltag beim 3:2-Heimsieg von Werder gegen den FC Augsburg.