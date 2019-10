Verfeindete Großfamilien geraten erneut aneinander

Nienburg. Angehörige von zwei rivalisierenden Großfamilien sind in Nienburg erneut in Streit geraten. Die Polizei am Donnerstag mitteilte, konnten Beamte am Vorabend eine Eskalation verhindern. Sie stellten Waffen und waffenähnliche Gegenstände sicher, darunter fünf Messer, zwei Pfeffersprays, einen abgebrochenen Golfschläger sowie eine Eisenstange. Ein Polizist wurde beleidigt, gegen ihn wurden Todesdrohungen ausgestoßen. Zwei 19 und 29 Jahre alte Männer bewarfen Beamte mit einer Blumenvase und einer Bierflasche. Von den Einsatzkräften wurde keiner verletzt. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs, Beleidigung und Bedrohung ein.

In der Vergangenheit war die Fehde zwischen den Familien zeitweise bereits mit Waffen ausgetragen worden. Deshalb hat die Polizei seit einem Jahr ein wachsames Auge auf die Wohnorte der Familien.