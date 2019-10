Lkw-Dieb: Vier Haftbefehle und kein Führerschein

Bremen. Einen mit vier Haftbefehlen gesuchten Mann hat die Polizei bei Bremen festgenommen. Der 24-Jährige hatte einen Lastwagen gestohlen - einen Führerschein besitzt er aber nicht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 54 Jahre alter Spediteur hatte die Beamten gerufen, da ein Lkw verschwunden war. Mit Hilfe des GPS wurde das Fahrzeug in Bremen geortet. Als die Polizisten den Lkw stoppen wollten, ignorierte der Fahrer die Anhaltesignale und fuhr weiter. Bei Oyten endete seine Fahrt am Mittwochabend auf einem Acker. Der Fahrer nahm Reißaus, stürzte aber über einen Weidezaun. Dann nahm die Polizei ihn fest.