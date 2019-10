Tui rechnet mit Kundenzuwachs wegen Thomas Cook-Insolvenz

Hannover. Nach der Pleite von Thomas Cook hofft der Reisekonzern Tui im kommenden Jahr auf 500 000 neue Kunden. Das Unternehmen wolle deshalb mehr Angebote in beliebten Urlaubsregionen schaffen, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. In Ländern wie der Türkei, Griechenland, den Balearen sowie den Kanaren würden etwa neue Verträge mit Hotels geschlossen. Zudem will der weltgrößte Touristikkonzern mehr Flüge aus Deutschland anbieten. "Pauschalreisen sind nach wie vor die sicherste und bequemste Art zu reisen", sagte Geschäftsführer Marek Andryszak.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben 20 Millionen Kunden. Vor einigen Jahren stand auch Tui finanziell mit dem Rücken zur Wand, eine Fusion Ende 2014 mit der bis dahin in London börsennotierten Veranstaltertochter Tui Travel ermöglichte aber Einsparungen, Investitionen und eine Neuaufstellung des Geschäfts. Zuletzt musste der Konzern im Frühling wegen des Flugverbots für Boeings Mittelstreckenjet B 737 Max einen herben Gewinneinbruch hinnehmen.