Halle: Polizei aus Niedersachsen angefordert

Hannover. Nach den tödlichen Schüssen vor einer Synagoge in Halle hat die Polizei in Hannover auch die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Gemeinden in der Landeshauptstadt verstärkt. Das sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Außerdem seien Polizisten aus Niedersachsen zur Unterstützung der Einsatzkräfte in Sachsen-Anhalt angefordert worden, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Hannover. Auch ein Polizeihubschrauber aus Niedersachsen sei nach Halle/Saale geschickt worden. Schwer bewaffnete Täter hatten dort zwei Menschen erschossen und die Flucht ergriffen.