Bargfrede: "Die kommenden Spiele werden richtungsweisend"

Bremen. Werder Bremens Mittelfeld-Routinier Philipp Bargfrede will nach seiner langen Verletzungspause bald wieder in die Startelf des Fußball-Bundesligisten zurückkehren. "Für mich geht es jetzt darum, wieder ein gutes Fitness-Level zu bekommen. Dann hoffe ich auf die Chance, wieder von Anfang an ran zu dürfen", sagte der 30-Jährige am Mittwoch. Nach einer Knieoperation war Bargfrede zuletzt am 5. und 7. Spieltag jeweils eingewechselt worden.

Auf eine Testpartie gegen den FC St. Pauli am Freitag folgt für die elftplatzierten Bremer das nächste Pflichtspiel daheim gegen Hertha BSC am 19. Oktober. "Die kommenden Spiele werden richtungsweisend sein", meinte Bargfrede weiter. "Mit Berlin treffen wir auf einen direkten Konkurrenten, der nächstes Jahr auch international spielen will. Diese Spiele solltest du dann auch gewinnen."