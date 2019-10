Polizei lotst verirrten Schwan von der Autobahn

Delmenhorst. Beamte der Autobahnpolizei haben auf der A1 drei Schwänen in einer misslichen Lage geholfen. Zwei Tiere hatten sich in einem abgesperrten Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle Vechta verirrt. Sie sorgten sich offenbar um einen dritten Schwan, der sich am Wildschutzzaun aufhielt, aber keinen Ausweg mehr fand. Die Beamten konnten ihn über ein Tor am Parkplatz Bakumer Wiesen von der Autobahn treiben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort angekommen wechselte er sofort wieder in sein Element und schwamm in einem angrenzenden Kanal davon. Auch die beiden anderen Schwäne verließen daraufhin laut Polizei unverletzt die Autobahn.