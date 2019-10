Region Hannover stellt sich hinter Fridays for Future

Hannover. Die Region Hannover berät über einen Zehn-Punkte-Plan für konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz. "Wir unterstützen die Zielsetzung der Fridays-for-Future-Bewegung, die auf allen politischen Ebenen (...) deutlich mehr Einsatz für die Umsetzung des Pariser Abkommens einfordert", heißt es einem Antrag mit dem Titel "Klima in Not", den die Regierungsfraktionen SPD und CDU sowie fünf der sieben Oppositionsparteien unterstützen. Der Antrag wurde bereits am 2. Oktober unterzeichnet, am 12. November könnte er durch die Regionsversammlung beschlossen werden. Am Mittwoch berichtete die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" darüber.

Zu den Zielen des Antrags gehören die Bewerbung als Modellkommune für die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets im öffentlichen Nahverkehr, jährliche klimapolitische Berichte sowie der Schutz von Wäldern und Mooren.

Das Papier bezieht sich auf einen Antrag der Gruppe Region vom Mai 2019, der den Titel "Klimanotstand ausrufen" trägt - im nun vorliegenden Änderungsantrag fällt der Begriff "Klimanotstand" hingegen nicht mehr. Der Gruppe Region gehören ein Vertreter der Piratenpartei und einer der Satirepartei Die Partei an.