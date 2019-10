Staatsschutz ermittelt nach Sachbeschädigungen in Bremen

Bremen. Nach zwei Sachbeschädigungs-Delikten hat sich in Bremen der Staatsschutz in die Ermittlungen eingeschaltet. In einem Fall wurde ein Pkw der Bundeswehr beschädigt, im anderen Fall brachten Unbekannte am Zaun der jüdischen Synagoge etwa 40 Aufkleber mit diskriminierenden und herabsetzenden Inhalten an, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bereits Anfang September brannte in der Bremer Innenstadt ein Reisebus der Bundeswehr. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von 15 000 Euro. Die Ermittlungen des Staatsschutzes wegen des Verdachts auf Brandstiftung dauern laut Polizei noch an. Auch im Zusammenhang mit Randalen am vergangenen Samstag an Bremens Restaurant- und Kneipenmeile "Schlachte" ermittelt der Staatsschutz wegen eines möglichen politischen Hintergrundes.