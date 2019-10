Baumwipfelpfad im Harz erwartet millionsten Besucher

Bad Harzburg. Der Baumwipfelpfad in Bad Harzburg erwartet am Mittwoch seinen millionsten Besucher. Die Erwartungen seien damit weit übertroffen worden, sagte die Leiterin am Dienstag. Ursprünglich hätten die Organisatoren für die vor viereinhalb Jahren eröffnete Anlage mit rund 100 000 Gästen im Jahr gerechnet. Der barrierefreie Pfad führt in gut 20 Metern Höhe durch die Kronen eines alten Mischwaldes. Baumwipfelpfade gibt es in Niedersachsen auch in Bad Iburg und im südlich von Hamburg gelegenen Hanstedt-Nindorf. Die Anlage in der Nordheide wurde erst Ende September eröffnet.