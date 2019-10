Göttingen. Das vor rund drei Wochen in Göttingen gestohlene Denkmal des Schauspielers Heinz Erhardt (1909-1979) ist wieder aufgetaucht. Das zwei Meter hohe und rund 20 Kilogramm schwere Denkmal sei in der Göttinger Innenstadt an einen Baum gelehnt gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. "Es ist auch nicht stark beschädigt, nur am Fuß ist es etwas verbogen", sagte die Sprecherin. Noch befinde es sich in der Polizeiwache. Die Beamten suchen weiter nach den Tätern.

Das Denkmal war am 15. September von Unbekannten mit Gewalt von seinem Sockel auf dem Heinz-Erhardt-Platz gerissen worden. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Das Denkmal, das 2003 aufgestellt wurde, zeigt Erhardt in seiner Rolle als Verkehrspolizist Eberhard Dobermann aus dem Film "Natürlich die Autofahrer" von 1959, der in Göttingen gedreht wurde.