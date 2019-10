Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß

Lübbow. Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Lübbow im Landkreis Lüchow-Dannenberg gestorben. Der 38-Jährige sei mit seinem Wagen frontal in das Auto eines 22-Jährigen, der gerade zum Überholen auf die andere Straßenseite fuhr, geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der 38 Jahre alte Mann starb noch an der Unfallstelle. Der 22-Jährige mutmaßliche Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto eines 48-Jährigen wurde durch den Unfall am Montagnachmittag ebenfalls gerammt. Der Mann blieb unverletzt.