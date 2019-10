29-Jähriger wegen Graffitis an Regionalzügen angeklagt

Hannover. Nach fast dreijährigen Ermittlungen wird in Hannover einem 29-jährigen Graffiti-Sprayer der Prozess gemacht. Der Mann soll als Mitglied einer ehemaligen Ultra-Gruppierung von Hannover 96 unter anderem Regionalzüge angesprüht und so einen Schaden von etwa 37 000 Euro verursacht haben, wie Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Dienstag mitteilte. 15 anderen Verdächtigen konnten die Ermittler trotz mehrerer Hausdurchsuchungen keine Beteiligung an den Taten nachweisen. Die Ultra-Gruppe "Rising Boys" hatte zwar auch Videos von ihren illegalen Graffiti-Aktionen ins Netz gestellt, doch darin waren die Sprayer maskiert. "Die Ermittlungen sind schwierig, wenn man die Täter nicht auf frischer Tat ertappt", sagte Klinge.

Der 29-Jährige sollte zunächst eine Geldstrafe im fünfstelligen Bereich zahlen. Weil die Verteidigung Einspruch gegen den Strafbefehl erhoben hat, kommt es nun zur Verhandlung vor dem Amtsgericht. Einen Termin gibt es einem Sprecher zufolge noch nicht. Andere Vergehen werden dem 29-jährigen Angeklagten nicht vorgeworfen. Zunächst hatte die "Neue Presse" über den Fall berichtet.