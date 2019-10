Autofahrerin stirbt bei schwerem Autounfall bei Sehnde

Sehnde. Bei einem schweren Unfall bei Sehnde in der Region Hannover ist am Dienstag eine Autofahrerin gestorben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, sei noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Unfall seien ein Auto und ein Laster ineinander geprallt. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.