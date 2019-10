Fachmesse und Konferenz zum 5G-Mobilfunkstandard beginnt

Hannover. Der neue Hochgeschwindigkeits-Datenstandard 5G ist für die Industrie von enormer Bedeutung - auf der Fachmesse "5G CMM" bekommen Besucher von diesem Dienstag an einen Einblick in die technischen Möglichkeiten. Gezeigt werden etwa autonom fahrende Autos oder mobile Maschinen, die in der Produktion eingesetzt werden. Auch erste 5G-fähige Endgeräte lassen sich testen. Außerdem geht es an den drei Messetagen um Logistik, autonomes Fliegen und Datensicherheit. Zum Konferenzteil werden rund 100 Redner erwartet, wie die Deutsche Messe AG mitteilte - darunter auch Manager des Chip-Riesen Qualcomm, des Airbus-Konzerns oder der Deutschen Telekom. Die Messe richtet sich schwerpunktmäßig an industrielle Anwender von 5G.