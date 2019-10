Sperrung auf der A 7: noch keine größeren Staus

Salzgitter. Die Vollsperrung auf der Autobahn 7 bei Salzgitter hat am Dienstagmorgen noch keine Auswirkungen auf den Berufsverkehr. "Bislang haben wir noch keine größeren Staus", sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Aufgrund einer Bodenwelle ist ein etwa sechs Kilometer langes Stück der A 7 zwischen der Anschlussstelle Derneburg und dem Dreieck Salzgitter seit Samstag in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung soll voraussichtlich am Dienstagabend wieder aufgehoben werden.

Ursprünglich war geplant, dass die Reparaturarbeiten schon am Montag fertig sein sollten. Doch durch die kalten Temperaturen dauerte das Aushärten des Asphalts länger als erwartet.