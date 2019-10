Lüneburg hat einen neuen Sülfmeister

Lüneburg hat in einem Wettbewerb den neuen Sülfmeister der Hansestadt ermittelt. Gerd Bindernagel (63) löst als Gerd I. nach einem Jahr Vorgängerin Meike I. ab. Der neue Sülfmeister repräsentiert die Stadt bis zum nächsten Herbst bei verschiedenen Anlässen. Bei den Wettkämpfen von neun Mannschaften musste am Samstag etwa das sogenannte Kopefass so schnell wie möglich über einen Platz in der Altstadt gerollt werden. Das Team der Wochenmarktbeschicker setzte sich gegen die Konkurrenten durch.

Der neue Sülfmeister führt traditionell den großen Festumzug am Sonntag an, bevor dann am Abend als Höhepunkt und Abschluss der jährlichen Sülfmeistertage das Fass angezündet wird. Insgesamt rund 80 000 Besucher verfolgten das Spektakel an allen Tagen, teilte der Veranstalter mit.

Lüneburg erinnert mit dem bunten Spektakel an die Bedeutung des Salzes für die Geschichte der Hansestadt. Als Konservierungsmittel vor allem für Heringe war es lange unentbehrlich. Das 1472 erstmals urkundlich erwähnte Fest wurde 2003 wiederbelebt. Seinen Namen hat es von den Sülfmeister genannten Pächtern der Siedepfannen, in denen die flüssige Sole zu Salz verkocht wurde. Erst 1980 schloss das letzte Siedehaus in Lüneburg.