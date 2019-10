31-jähriger Mann stirbt bei Unfall

Emlichheim. Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe der niederländischen Grenze ist ein 31-jähriger Mann gestorben. Wie die Polizei in Lingen am Sonntag mitteilte, kam er mit seinem Auto in der Nähe von Emlichheim in der Grafschaft Bentheim zunächst von der Fahrbahn ab. Dann prallte der Wagen gegen einen Baum. Der 31-Jährige wurde bei dem Crash am Samstagabend in seinem Fahrzeug eingeklemmt, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Ursache für den Unfall war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.