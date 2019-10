Unfall beim Überholen: Zwei Verletzte

Ehra. Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 248 sind nahe Ehra (Landkreis Gifhorn) zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 52-Jähriger am Samstagnachmittag mehrere Fahrzeuge überholen und raste dabei mit seinem Wagen in ein abbiegendes Auto. Der Verursacher und die 20-jährige Frau am Steuer des anderen Wagens wurden leicht verletzt. Sie kamen in eine Klinik.