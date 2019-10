Randale in der Bremer Innenstadt: Verletzte

Bremen. Unbekannte haben in der Bremer Innenstadt vor einem Lokal randaliert. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten rückten am späten Samstagabend mit einem Großaufgebot im Bereich der Schlachte an und suchten nach den Tätern. Warum es zu der Randale kam, war zunächst noch nicht klar.