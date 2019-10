57-jähriger Mann bei Brand in Wohnung ums Leben gekommen

Achim. Ein 57-Jähriger ist bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Achim (Landkreis Verden) gestorben. Der Mann sei zunächst leblos gefunden worden, erlag später dann in einer Klinik seinen Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zuvor hatte ein Anwohner einen Knall gehört und die Einsatzkräfte alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen stand vor allem die Küche in Flammen, in den weiteren Räumen breitete sich starker Rauch aus. Es entstand ein Schaden von bis zu 100 000 Euro. Die Ursache für den Brand am Freitag war zunächst unklar.